Kaolack : Le mouvement And Défar Kaolack fait jouer ses relations pour doter l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass d'une chambre froide de dernière génération.

C'est grâce à un partenariat avec l'entreprise Master Office Déco qui est dirigée par Awa Mboup (la petite sœur de Serigne Mboup), que le mouvement And Défar Kaolack a pu décrocher ce joyau au profit de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.



Il s'agit d'une chambre froide de dernière génération pour conserver les denrées alimentaires au niveau de ce centre hospitalier.



La cérémonie de remise de ce don a été effectuée en présence du vice-président du mouvement And Défar Kaolack (ADK), Mbaye Ngom, venu représenter le président Serigne Mboup, de la directrice générale de Master Office Déco, Awa Mboup Cissé, de la directrice de l'hôpital de Kaolack, Khadidiatou Kébé, du personnel de l'hôpital, des membres de ADK etc...



La directrice de l'hôpital de Kaolack a de son côté décerné un satisfecit au patron du mouvement ADK, Serigne Mboup, pour ses nombreuses actions de solidarité en faveur du Centre Régional Hospitalier El Hadj Ibrahima Niass (CRHEIN)...