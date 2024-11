Kaolack : Le Dr Alioune Diouf soutient la liste Pastef et déclare son adhésion au Parti

Après une analyse approfondie de la vie politique et face aux enjeux pour le développement du pays et de Kaolack, le Dr Alioune Diouf, président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social (MNPDS), Fonk Sa Rew, a décidé avec ses collaborateurs de renforcer le Pastef pour ces législatives 2024. « Mes chers compatriotes, le Sénégal entre dans une nouvelle ère avec l’élection du plus jeune président depuis l’indépendance porteur d’une vision éclairée, déclinée dans le nouveau référentiel des politiques publiques : « Le Sénégal 2050» adossée sur des valeurs de bonne gouvernance du Jub, Jubbal Jubbanti », fait-il remarquer. « Le Sénégal un pays d’une grande démocratie a connu sa troisième alternance avec l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye à la tête de l’Etat au soir du 24 mars 2024. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal un candidat issu de l’opposition est porté à la tête de la magistrature suprême dès le premier tour avec plus de 54% des suffrages exprimés. Ce fait inédit montre à suffisance tout l’espoir que les sénégalais et en particulier les jeunes, les femmes ont pour le projet proposé par le candidat de la grande coalition Diomaye 2024 dont la locomotive est le parti Pastef avec à sa tête le président Ousmane Sonko », explique le conseiller municipal à la mairie de Kaolack. Qui ajoute : «Je saisis cette occasion pour renouveler encore une fois mes vives félicitations au Président BDF, au PM Ousmane Sonko et à tous les patriotes pour cette victoire éclatante obtenue au soir du 24 mars 2024 après plusieurs années de militantisme et de lutte avec abnégation et détermination ». Selon lui, «le Sénégal est entré dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz et de pétrole sous l’ère Diomaye ce qui va impacter considérablement notre économie. » Pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme « Sénégal 2050 » pour la gestion efficace et efficiente de nos différentes ressources surtout gazières et pétrolières, précise-t-il, tout sénégalais patriotes soucieux du développement socioéconomique du pays, de la bonne gouvernance, du renforcement de l’état de droit, doit soutenir et accompagner ce nouveau régime incarné par le Président Diomaye, le PM Ousmane Sonko et le parti Pastef. Se prononçant sur ces législatives, le Dr Alioune Diouf signale que « le Sénégal est à la croisée des chemins, le 17 novembre le peuple doit élire ses représentants à l’assemblée nationale, une institution très importante dans la marche du pays. » Pour lui, « le Président de la République et son gouvernement ont besoin d’une majorité au sein de cet hémicycle pour donner corps au référentiel « Sénégal 2050 » et pour gouverner ce pays dans la paix, dans la sérénité et dans la stabilité ». C’est pourquoi en tant que patriote, souligne-t-il, j’ai décidé de soutenir sans réserve la liste Pastef pour les élections législatives du 17 novembre 2024 dirigée par le PM Sonko pour avoir une majorité qualifiée à l’assemblée nationale. Et de conclure : « J’engage mes militants, sympathisants jeunes, femmes, adultes du MNPDS, Fonk Sa Rew, les sénégalais de tout bord à me suivre dans cette dynamique pour un Sénégal juste, souverain et prospère. »