Kaolack / Kavil : Un automobiliste fauche mortellement un homme avant de prendre la tangente

Les populations de Kavil, village situé dans la commune de Latmingué ( département de Kaolack), ont investi la route qui a traversé leur localité en brûlant des pneus et bloquant momentanément la circulation. En cause, un automobiliste a fauché mortellement un homme d'un âge assez avancé avant de prendre la poudre d'escampette. Très remontés contre la récurrence des accidents, les habitants ont crié leur ras-le-bol sur la route qui mène à Nioro, devenue très mortelle depuis un certain temps. Ils ont par ailleurs demandé l'érection de ralentisseurs sur cet axe routier pour pallier ce phénomène.