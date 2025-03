Kaolack-Kaffrine : « Flex’Eau a licencié plus de 250 employés », selon Adnane Dème, coordonnateur régional de l’UNCS

La société de distribution d’eau, Flex’Eau, a procédé au licenciement de 250 employés dans les régions de Kaolack et de Kaffrine, a révélé Adnane Dème, coordonnateur régional de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) à Kaolack. « Flex’Eau continue de licencier des employés alors que le ministre avait demandé de surseoir à cette décision. Elle a déjà licencié plus de 250 employés », a-t-il déclaré.



À ces licenciements s’ajoutent des problèmes liés aux branchements d’eau, dont les coûts sont jugés exorbitants. « Pour obtenir un robinet, il faut débourser entre 75 000 et 150 000 FCFA. En plus, les factures d’eau sont trop élevées. La situation reste préoccupante malgré l’intervention du ministre », a-t-il ajouté.



Face à cette situation, Adnane Dème a appelé les autorités compétentes à agir rapidement. « Nous invitons le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à insister sur la mise en place des comités locaux de suivi avant la fin du mois de mars. Pour l’instant, seulement deux comités ont été installés : l’un à Paoskoto et l’autre à Médina Sabakh », a-t-il précisé.



Fallou Gallass Sylla