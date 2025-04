Kaolack-Kaffrine-Fatick / Vol de bétail : 280 têtes volées et 83 personnes interpellées entre janvier et mars 2025

Le vol de bétail devient de plus en plus récurrent au Sénégal, notamment dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. En effet, au cours des mois de janvier à mars 2025, « 280 têtes ont été volées, dont 187 retrouvées. 83 personnes ont été arrêtées et déférées pour des infractions liées au vol de bétail, au recel, à la complicité et à l’abattage clandestin », a fait savoir le Lieutenant-Colonel Alexandre Diouma Dione, Commandant de la Légion de Kaolack.



Cette situation a poussé la gendarmerie de la Légion Centre à organiser une rencontre avec les différentes parties prenantes afin de trouver une meilleure solution face à ce phénomène. « Ce qui a justifié la pertinence de cette rencontre (…). Et in fine, des recommandations ont été formulées par les différents participants. Parmi ces recommandations figurent, entre autres, la mise en place d’un système d’identification du bétail à l’ère de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Il s’agit aussi d’installer des enclos communautaires pour mieux sécuriser le bétail et réglementer la vente... », a-t-il conclu.



Fallou Gallass Sylla