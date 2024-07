Kaolack / Jury 1506 Nouveau Lycée de Sing-Sing : 64 Candidats au Bac exclus pour avoir amené leur téléphone au centre

Plusieurs candidats au Baccalauréat du centre nouveau Lycée de Kaolack situé quartier Sing-Sing ont été exclus ce mardi matin de la course pour l’obtention du sésame le plus sérieux. Ils sont au nombre total de 64 candidats qui seront envoyés en mesure disciplinaire à l’Office du Bac. Selon Amath Ndiaye, Enseignant chercheur à l’université de Dakar et président du Jury 1506 qui compte 418 candidats, «des candidats sont venus au centre avec leur téléphone. Quand on a vu les téléphones dans les sacs au niveau des salles, nous avons appliqué la mesure ». « Dans le communiqué de l’Office du Bac et du ministère, le téléphone portable est interdit au centre même si c’est éteint. C’est pourquoi, nous avons juste appliqué la mesure », ajoute-t-il. A rappeler que 77 téléphones portables ont été confisqués lors de cette première journée.