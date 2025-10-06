Kaolack : Deux morts dans l'effondrement d'une dalle d'immeuble à Passoire

Le bilan de l’effondrement d’une dalle de bâtiment de type R+2 survenu ce dimanche à 20h25 dans le quartier de Passoire (Kaolack) s’est alourdi à deux morts.
Les victimes sont une femme et un homme qui participait aux opérations de secours.
Opérations de sauvetage en cours
Les éléments des Sapeurs-pompiers de Kaolack poursuivent actuellement les opérations de sauvetage pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.
Plusieurs blessés sont également enregistrés et ont été conduits à l'hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour une prise en charge d'urgence.
