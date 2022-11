KOLDA : les véritables raisons de l’arrestation du présumé terroriste Alpha Yaya Barry…

Selon les informations en notre possession, Alpha Yaya Barry a été arrêté car des soupçons de participation au meurtre de la dame Méta Touré pésent sur. Après une perquisition de son domicile au quartier Gadapara de Kolda, la police a retrouvé des éléments compromettants. Sur les lieux, les hommes du commissaire Malick Dieng ont retrouvé les statuts d’une société dénommée African Sécurité Académie. Et après lecture de ces documents, la police s’est rendu compte que la société s’active dans le domaine militaire et para militaire notamment dans le négoce, l’achat, vente et courtage d’équipements militaires et paramilitaires.



Dans la foulée, la police a découvert que la société est en train de construire un centre de formation en sécurité au village de Saré Madihou dans la commune de Bignarabé sur un domaine de six hectares délibérés par la même municipalité.



Pour rappel, Alpha Yaya Barry a été arrêté depuis le vendredi 28 octobre 2022 et à la fin de l’enquête il a été mis à la disposition de la brigade antiterroriste à Dakar.





Profil … Alpha Yaya Barry, un spécialiste de la sécurité





Originaire de la Guinée Conakry, le présumé terroriste a subi une formation en sécurité et en garde rapprochée selon ses dires, lors de l’interrogatoire. Et c’est au cours de cette formation qu’il a appris le maniement des armes automatiques et semi automatiques en Pologne. Selon toujours notre source, la société est composée de six membre tous des guinéens de Conakry, vivant à l’étranger (France, Pologne, Luxembourg et Belgique). Et dans le cadre de ses activités, il a vécu en Sierra Léone, au Liberia et dans les pays arabes. Et c’est le même centre qu’il a voulu reproduire en Afrique de l’ouest précisément au Sénégal. Et le choix porté sur Kolda n’est pas anodin puisque la région est frontalière avec la Gambie et les deux Guinées (Conakry et Bissau).



Ses associés avaient réussi a collecté 115 mille euros soit près de 75 millions de francs Cfa. C’est avec cette somme qu’ils ont commencé à construire en pleine forêt des bâtiments pour le logement, un réfectoire, des cabines sanitaires, un magasin d’armes et éventuellement un champ de tirs.



Lors de leur implantation dans la région, il a trompé la vigilance de tout le monde. Pour s’y implanter, il avait obtenu de la municipalité une délibération des six hectares pour y investir avec un projet agro-écologique qui devait générer des emplois pour le terroir.