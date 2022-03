KOLDA : deux incendies simultanés créent beaucoup de dégâts.

Deux violents incendies simultanés se sont déclarés vers 3 heures du matin au quartier Bantaguel dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 mars 2022.



En effet, ce sont deux cases dans deux concessions différentes distantes d’une centaine de mètres qui ont pris feu causant d’importants dégâts. Pour la première, rien n’est sorti de la case, les flammes en furie ont tout emporté. Mais, il n’y a eu aucune perte en vie humaine à déplorer.



Et pour la seconde, ce n’est que le toit de chaume qui a été atteint par les flammes. D'ailleurs, c’est le propriétaire de cette deuxième case, M. A. Diallo, qui a alerté les voisins sur l’incendie de la case du menuisier. C’est après qu’il constatera que sa case est en flammes. Et grâce à l’intervention des voisins, les flammes ont été maitrisées pour éviter le pire.



Pour monsieur Ngom, menuisier de son état dont la case a brûlé, il remercie le bon Dieu d’en être sorti indemne. Il était en train de dormir lorsque la case a pris feu. « C’est la chaleur et le crépitement du feu qui m’ont réveillé. Et aussitôt, j'ai sauté de mon lit pour appeler à l’aide. J’ai failli y passer. J’ai perdu mes meubles, mes ustensiles, il n’y a que des cendres qui remplissent aujourd’hui le décor de ma case. »



Les témoins présents sur les deux lieux estiment que ces incendies sont d’origine criminelle et non le fruit du hasard. Il faut juste comparer les deux faits vu leur proximité et leur simultanéité dans l’action. Aujourd’hui, les populations de ce quartier se sont réveillées dans l’émoi et la tristesse.