KOLDA : après les menaces dans l'affaire Sweet Beauté, le Dr Gaye récolte le soutien de la société civile et d'hommes politiques.

À Kolda, le docteur Gaye, gynécologue de son état, récolte le soutien d'hommes politiques et de la société civile dans le cadre de l'affaire Sweet Beauté. Il faut rappeler que ce dernier est dans sa ville natale ces derniers jours pour convenance personnelle. C'est dans ce cadre qu'il a reçu une délégation composée de plusieurs sensibilités politiques et d'acteurs de la société civile. Ainsi, les échanges ont porté sur la situation qu'il traverse depuis quelques temps. Il faut retenir que ce fils de Kolda dit recevoir des menaces et des pressions dans le cadre du dossier Adji Sarr et Ousmane Sonko. C'est pourquoi, un collectif de soutien s'est constitué au Fouladou dénommé "ne touche pas à Dr Gaye".

En ce sens, Dr Gaye rassure en disant qu'il se porte très bien et vaque tranquillement à ses petites activités. Dans la foulée, les membres de la société civile appellent l'État central à user de tous les moyens pour protéger les citoyens quelle que soit leur appartenance...