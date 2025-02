KOLDA : Le conseil départemental remet 6 appareils échographiques, 10 moulins et 300 tables-bancs...

Le conseil départemental de Kolda, sous la houlette de son président Moussa Baldé, vient de remettre 6 appareils échographiques afin d’améliorer les services de santé offerts aux populations. Cette remise a eu lieu ce mardi 25 février 2025, en présence des acteurs du secteur de la santé. Par ailleurs, 10 moulins et 300 tables-bancs ont également été distribués, respectivement aux femmes et aux écoles de la région.



Pour rappel, l’éducation demeure une priorité pour le conseil départemental. À cela s’ajoute l’allègement des tâches pénibles des femmes en milieu rural grâce à la mise à disposition de moulins, qui facilitent leur quotidien et contribuent à leur autonomisation.