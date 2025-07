KOLDA : Habi Thiam, l'élève brillante qui inspire

À seulement 18 ans, Habi Thiam a obtenu son baccalauréat scientifique (série S1) avec la mention "Bien" au lycée Alassane Oumar Baldé, démontrant une fois de plus son parcours scolaire exceptionnel. Son succès représente une immense fierté et une source d'inspiration pour son établissement et toute la communauté de Kolda.



Un parcours jalonné d'excellence

Dès l'école élémentaire de Sinthiang Idrissa, Habi Thiam a toujours été première de sa classe, une habitude qu'elle a maintenue tout au long de sa scolarité. Au collège Bouna Kane, elle a brillamment décroché le Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) avec une moyenne remarquable de 18,71/20 en classe de troisième.



Son parcours est ponctué de performances continues et de moyennes excellentes. Elle a notamment remporté le premier prix au concours d'excellence en mathématiques, organisé par l'Inspection d'Académie (IA) de Kolda, confirmant son talent pour les sciences. Aujourd'hui, Habi Thiam nourrit un rêve ambitieux : devenir ingénieure en Génie Civil.



Un engagement pour le leadership féminin

Au-delà de ses prouesses académiques, Habi Thiam est une membre active du club des jeunes filles leaders de Kolda, et plus spécifiquement de la section de son quartier, Sinthiang Idrissa. Son parcours a été profondément marqué par le soutien et l'encadrement du club, coaché par le Centre Conseil Ado (CCA). C'est au sein de cette structure qu'elle a pu développer des compétences essentielles en développement personnel et en leadership, notamment grâce à l'approche du "new deal".



Madou Diallo