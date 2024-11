KOLDA : Diatou Thiaw et le mouvement JEFER valident le référentiel 2050…

Le Pr Diatou Thiaw (coordonnatrice) et le mouvement JEFER (jeunes et femmes pour l'engagement et la résilience) valident le référentiel 2050 du Pastef. Elle l’a fait savoir au cours d’une rencontre organisée dans la capitale du Fouladou en compagnie de ses consœurs.

Ainsi, le mouvement compte lutter contre les vulnérabilités sociales tout en faisant la promotion, la formation et l'emploi des jeunes.

Dans cette dynamique, elle soutient que cette initiative va booster le développement socioéconomique de notre pays, un élément moteur pour le référentiel 2050. C’est pourquoi, elle veut prendre en charge les jeunes et les femmes pour régler les questions de résilience économique.

Cette femme très engagée sur les questions environnementales, veut faire de la politique autrement. Dans cette lancée, elle envisage d’inscrire dans sa feuille de route les stratégies pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l'entrepreneuriat féminin.

À l’en croire, « nous voulons créer une rupture en faisant la politique sur les points suivants : l’accès à la formation, le partage d'expériences, la mutualisation des forces, l’autonomisation et l'accès aux financements pour les femmes, entre autres... Nous souhaitons nous inscrire dans la logique du référentiel 2050 qui selon moi, est en adéquation avec notre idéologie. C’est pourquoi, je pense que ce référentiel est en harmonie avec notre vision… »