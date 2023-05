KHOSSANTO : Appuyée par la SGO, la mairie injecte 44 millions dans la construction et l’équipement de 5 classes.

Ce jeudi 04 Mai 2023, la Municipalité de Khossanto a réceptionné cinq (5) salles de classe équipées (1 à la CTP, 2 à l'élémentaire de Khossanto et 2 à l'élémentaire de Niamaya).

D'un coût global de 44 millions de francs CFA, ces infrastructures ont été réalisées grâce au partenariat qui lie la municipalité de Khossanto à SGO, ( Endeavour Mining).



À en croire le Maire Mamady Cissokho, par ailleurs Haut Conseiller des Collectivités territoriales de Saraya, l'objectif du Conseil municipal de Khossanto est la résorption totale des abris provisoires. Pour le moment, il ne reste que deux salles qui sont sous abri poursuit le Maire. Le taux de résorption est à 98% dans la commune de Khossanto.



À cet effet, Mamady Cissokho a vivement salué Endeavour Mining, filiale de SGO. "S'il n'y avait pas SGO dans ces localités, la vie aurait été difficile", dixit l'édile de Khossanto. Ces cinq classes ont complété le nombre à 18 dans la commune. Au delà de l'éducation, SGO intervient dans la santé, l'hydraulique, renchérit le maire. Pour lui, la SGO filiale de Endeavor Mining, est une grande société responsable et respectueuse de l'environnement.



Aux élèves, parents et équipes pédagogiques, le maire recommande de bien entretenir ces joyaux. Les directeurs des écoles élémentaires de Ciré Guimba de Khossanto et Niamaya, en passant par la CTP de Khossanto ont bien remercié la municipalité et son partenaire pour la réalisation de ces salles équipées. Selon eux, elles contribueront à améliorer les performances scolaires.



De leur côté, les parents d'élèves à travers le Chef du village et l'APE de Niamaya ont également magnifié l'engagement de l'équipe

municipale auprès de sa population. Ils ont prié pour que ce partenariat fructueux puisse continuer entre la Mairie et SGO.



M. Diébakhaté D'Endeavour dira que SGO a mis l'éducation au devant à travers les immeubles des étudiants à Dakar, les bourses scolaires ou encore la construction et l'équipement de salles de classe. Ce faisant, il a apprécié la disponibilité du Maire de Khossanto,



un partenaire de taille qui facilite tout pour la compagnie minière.

Il a terminé par lancer un appel aux populations et aux équipes pédagogiques pour prendre soin des salles au grand bonheur des enfants. « Qui sait, parmi vous s'il y a de futurs ministres voire un Président de la République, donc travaillez davantage », a dit le maire aux élèves.