KHALIFA DIA (Maire de Guéoul) : 'Qu'ils appartiennent au pouvoir ou à l'opposition, les hommes politiques méritent tous d'être respectés '

Ministre conseiller du Président Macky Sall et maire de Guéoul, Khalifa Dia semble accorder beaucoup d'importance au dialogue politique interne. Pour lui, '' la concurrence politique dans la fraternité entre des adversaires politiques pour les mêmes objectifs du terroir commun est un gage de succès, de stabilité et de développement d'une localité comme Guéoul. ''

Khalifa Dia partageait avec l'essentiel des responsables politiques de l'opposition la cérémonie solennelle d'ouverture de la fête du gouvernement scolaire du Cem local.



Loin de valider les critiques parfois acerbes proférées contre les hommes politiques, le maire de la commune estime '' que lui et ses camarades hommes politiques de Guéoul méritent respect pour avoir pris sur eux la responsabilité de travailler pour leur terroir. '' Avant d'ajouter : '' Que l'on soit milliardaire, intellectuel, cadre supérieur ou autre chose, tant qu'on ne cherche pas à être utile pour sa localité, on a aucun mérite. Les plus méritants sont ceux qui font un don de soi, qui s'investissent pour l'épanouissement des populations de leur terroir. C'est pourquoi je réclame du respect, de la considération à tous ces hommes politiques habitant Guéoul, qu'ils soient du pouvoir ou qu'ils appartiennent à l'opposition. ''



Le ministre conseiller de profiter de l'occasion pour dispenser une leçon de civisme à l'intention des élèves non sans les inviter à faire de leurs études une priorité. '' Le respect des études, la déférence à accorder aux parents, aux enseignants et aux aînés sont fondamentaux '' leur dira-t-il...