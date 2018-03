KAOLACK : Mariama Sarr liste et vante les réalisations du Président Macky Sall pour le Saloum et le Sénégal

Après avoir remercié les femmes du Saloum, qui ont fait le déplacement en masse pour célébrer à Kaolack la Journée de ce 08 mars, Mariama Sarr a listé les réalisations du Président Macky Sall à travers le PSE.

"Nous souhaitons que ce Plan Sénégal Emergent, programme du président de la République, soit l'outil par lequel les femmes vont accéder à l'autonomisation. Et j'en suis sûre et certaine car beaucoup de mécanismes ont été mis en place allant dans ce sens. Si vous voyez dans les zones rurales, le programme Cobra pour la santé a été initié pour que les femmes en milieu rural puissent accéder à la santé de proximité. Si vous voyez que l'Etat du Sénégal a mis en place ce programme de bourses familiales, c'est pour permettre aux femmes, mères de famille aux revenus modestes, de pourvoir aux frais de scolarité de leurs enfants. Vous avez le programme PUMA qui intervient dans les zones frontalières permettant aux familles établies dans ces localités de pouvoir bénéficier de services sociaux de base que sont la santé, l'accès à l'eau et l'éducation des enfants. Le PUDC est venu pour mettre en place du matériel d'allègement pour les femmes mais aussi leur faciliter l'accès au déplacement par les pistes, les routes etc. La couverture maladie universelle (CMU) fait que la césarienne est devenue gratuite maintenant pour toutes les femmes du Sénégal surtout celles en milieu rural. La liste des mesures prises dans le cadre du PSE est longue juste pour vous dire que le président Macky Sall à un seul souci, satisfaire les besoins des Sénégalais et être à leurs côtés. Le Fonds de l'entreprenariat rapide est là pour que les femmes dans les milieux ruraux puissent en bénéficier. La microfinance aussi est là pour accompagner les femmes à réaliser leurs projets et d'autres ministères qui gèrent des fonds allant dans le sens d'assister les femmes du Sénégal. Le Président a lancé la formation avec des bourses de 30.000 pour aider les jeunes à faire tranquillement leurs études jusqu'à leur réussite. Le président Macky Sall fait de notre rêve une réalité avec le PSE", a décliné Mme le ministre.