KAOLACK : Mariama Sarr annonce la mise en place du Réseau africain des femmes pour le développement, la solidarité et le leadership

En célébrant la Journée internationale de la Femme, la mairesse de Kaolack, Mariama Sarr, a mobilisé le Saloum. Lors de son discours, le ministre de la Fonction publique a annoncé la mise en place d'un Réseau national de développement qui va œuvrer dans le social avec une focalisation sur la solidarité.

Ce Réseau africain des femmes pour le développement, la solidarité et le leadership va avoir son siège à Kaolack pour y avoir été germé.

Selon Mariama Sarr, ce réseau national, dont les activités vont démarrer très prochainement, sera une plate-forme internationale. Elle dira que le premier partenaire de ce réseau est le président Macky Sall qui a investi 40 milliards dans l'Entreprenariat rapide et beaucoup d’autres milliards dans différents secteurs pour assurer la résilience aux femmes et aux jeunes.