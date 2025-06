Justice : Une grève de 48h à partir de demain, annoncée par le SYTJUST

Le Bureau Exécutif National (BEN) du SYTJUST informe qu'il a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures, à compter du mercredi 18 juin 2025 à 8h.



Cette grève est, selon le Syndicat, une continuité dans la lutte pour :



L'alignement de tous les greffiers à la hiérarchie A2.



Le reclassement des fonctionnaires et agents non fonctionnaires des hiérarchies B et C ayant totalisé au moins 5 années d'ancienneté au ministère de la Justice, dans le corps des assistants des greffes et parquets.



La satisfaction intégrale de l'ensemble des revendications légitimes contenues dans le préavis de grève déposé le 7 février 2025.



Le SYTJUST réitère son combat syndical pour le respect des engagements pris par l'État et pour la reconnaissance pleine et entière des droits des travailleurs de la Justice. Il appelle l'ensemble des travailleurs à observer scrupuleusement le mot d'ordre de grève, dans l'unité, la discipline et la détermination.