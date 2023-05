Journée mondiale de la Santé et de la Sécurité au travail : Comment Dangote Cement Senegal renforce sa politique de Santé et Sécurité au travail

Dangote Cement Senegal a célébré, ce vendredi 28 avril 2023, la journée mondiale de la Santé et de la Sécurité au travail. Son département HSE (Hygiène-Sécurité- Environnement) dirigé par Ndiaga Fall, en a été le maître d’œuvre, en collaboration avec le Service médical de l’entreprise.

Des séances de travail et de formation autour de la culture de la sécurité à l’intention du personnel venu nombreux, ont été au menu de la journée axée autour du thème : "Un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droit fondamentaux du travail".

En présence des membres du top management, le Directeur général de DCS, Ousmane Mbaye, a ouvert les travaux en insistant sur l’importance pour chaque employé de se faire le garant d’une culture de la sécurité au sein de l’entreprise. Preuve que le management accorde la plus haute importance à cette problématique essentielle dans le fonctionnement d’une industrie lourde, le budget qui est y consacré s’élève aujourd’hui à plus d’un demi-milliard de FCFA. D’ailleurs, le département vient d’étrenner un engin anti-incendie ultra-moderne venu enrichir la flotte existante.

Selon le Directeur-général, des moyens budgétaires supplémentaires seront alloués, ainsi que toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’amélioration continue des performances de DCS en matière de santé et de sécurité au travail.

Le Directeur des ressources

humaines, Waly Diouf a, à son tour, pointé l’importance de travailler dans un environnement sûr et sain afin d’éviter les accidents de travail et autres maladies professionnelles.

Ndiaga Fall, le manager HSE a délivré un exposé sur la culture sécurité devant un auditoire très intéressé par le sujet car parfaitement conscient du rôle clef de la culture sécurité dans l’instauration d’un environnement de travail sûr et sain. Plusieurs contributions et questions-réponses sont venues contribuer à la réussite de la séance à laquelle a pris part une soixantaine de managers (chefs de département, de service, ingénieurs, superviseurs, membres du comité d’Hygiène, représentants Sécurité-Environnement de DCS, etc...)

Un stand Sécurité installé à proximité de l’infirmerie de l’entreprise a permis à l’équipe Sécurité-Incendie de DCS dirigée par Maximilien Sagna d’exhiber fièrement son nouveau fourgon anti-incendie (doté d'une capacité de 5000 litres d'eau et 500 litres d’émulseur) et les équipements d’intervention à bord.

Le Service Sécurité a expliqué ses modes opératoires, procédures, et méthodes de travail avant d’insister sur l’importance de l’analyse préalable des dangers indispensable à toute obtention de permis avant travaux.

Le Service Incendie a montré les différents éléments composant le ‘’triangle du feu’’ (combustibles, comburants, et sources de chaleur), et comment maîtriser le feu en cas d’incendie. Le Service Médical a, enfin, sensibilisé sur les risques sanitaires et expliqué les méthodes de premiers secours en cas de chute, malaise, arrêt cardiaque, etc...