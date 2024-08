Journée de nettoiement à Kaolack : Fallou Kébé offre du matériel et sollicite l’implication de la toute la population

En guise de soutien à la journée de nettoiement initiée par le Président Diomaye Faye, le président de l’ASC Saloum, Fallou Kébé, a offert 30 bacs à ordures, 20 brouettes, 20 pelles, 20 râteaux aux responsables de la gare routière de Kaolack afin de rendre beaucoup plus propre ce lieu de convergence. « Chacun de nous a un rôle extrêmement important à jouer dans la préservation de notre environnement, mais aussi dans le maintien de la propreté dans nos espaces publics y compris les gares routières », dira le gouverneur Ousmane Kane. Qui, fera savoir qu’ « il est de notre responsabilité de maintenir ces endroits propres, sûrs et accueillants. »

Il a aussi magnifié les actions du donateur, le président de l’ASC Saloum, Fallou Kébé, pour « sa présence continue auprès des populations mais surtout son accompagnement pour la concrétisation de la vision du Chef de l'État. » Le délégué régional de la Sonaged, Daouda Thioune, qui a tenu à inviter les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériel, a lancé un appel aux populations afin qu'elles jouent leur rôle dans la réussite de cette initiative visant à rendre propre leur localité.

Le président national des chauffeurs, Dame Lô, a remercié Fallou Kébé. Selon lui, « nous allons tout faire pour mieux organiser la gestion des ordures dans ce garage », a-t-il soutenu.

D'après Fallou Kébé, « il est temps pour tout le monde de s’engager dans cette initiative pour la matérialisation de la vison du Président de la République pour rendre Kaolack plus propre. Il faut l’implication de toute la population. L’essentiel, c’est de participer pour la réussite de cette initiative », a-t-il tenu à faire savoir.