Journée de la Femme : Une solidarité inédite pour les victimes d'AVC grâce à l'engagement des femmes leaders

En cette Journée Internationale de la Femme, un événement marquant a eu lieu grâce à l'engagement de femmes leaders pour soutenir les victimes d'AVC au Sénégal. L'association sénégalaise de soutien aux patients et femmes victimes d'AVC (ASP-AVC), sous la direction du Dr Mbanign Baroum, a lancé une initiative visant à soulager les souffrances de ces patients, souvent confrontés à des coûts médicaux exorbitants et des séquelles débilitantes. La présidente des femmes, Mame Fatim Mbengue, a également pris part à cette démarche en offrant des produits essentiels tels que des couches et de l'eau de javel, permettant de répondre aux besoins les plus pressants des patients.

La lutte contre l'AVC, qui est le premier motif d'hospitalisation dans le service de neurologie des femmes, a besoin d'une solidarité accrue. Le Dr Baroum a souligné les difficultés financières liées à la prise en charge des patients, où les coûts d'un simple scanner ou d'une hospitalisation peuvent rapidement atteindre des sommes astronomiques.

Ce soutien, porté par des femmes leaders engagées, incarne la force du partage et de l'entraide, essentielles pour offrir une lueur d'espoir à ceux qui traversent cette épreuve. Les patients victimes d'AVC, souvent dans l'incapacité de se nourrir ou de bouger, dépendent de ces gestes de solidarité pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge digne et humaine.

Cet acte de générosité marque le début d'une collaboration prometteuse entre l'ASP-AVC, le Réseau International des Femmes Leaders et d'autres partenaires de bonne volonté.

Le Dr Baroum et ses équipes espèrent que cette initiative sera l'embryon d'un mouvement plus vaste, capable de sensibiliser sur l'importance de l'AVC et de mobiliser des ressources pour améliorer la qualité de vie des victimes. Cette journée du 8 mars n'est pas seulement celle de la célébration des femmes, mais aussi celle de la reconnaissance de la puissance de l'unité et de la solidarité féminine dans la lutte pour la santé et le bien-être de tous.