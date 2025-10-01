Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux


À quelques jours du Forum Invest in Senegal 2025, prévu les 7 et 8 octobre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, l’APIX met les bouchées doubles pour mobiliser autour de cet événement stratégique. En prélude, une rencontre d’échanges avec les professionnels des médias s’est tenue, rappelant l’importance de la presse comme acteur-clé pour porter la voix du Sénégal sur la scène internationale.

 

Cette deuxième session d’information a permis de dévoiler les grandes lignes du programme : panels ministériels, boardrooms thématiques, side events et une session spéciale sur les innovations du nouveau Code des investissements. Autant de moments phares qui ambitionnent de repositionner le Sénégal comme hub d’attraction des capitaux et des partenariats stratégiques, à l’heure où l’Afrique cherche à capter davantage de flux financiers internationaux.

 

L’Arabie saoudite, choisie comme pays invité d’honneur, symbolise la profondeur des relations historiques et l’ouverture du Sénégal vers le Moyen-Orient, région en pleine effervescence en matière d’investissements. Pour Mme Abibatou Emmanuelle Thiam, directrice de l’environnement des affaires à l’APIX, le message est clair : « La presse n’est pas seulement un relais, elle est un partenaire indispensable pour partager au monde entier les opportunités et projets du Sénégal. » Diamniadio s’annonce ainsi comme le théâtre d’un forum décisif, où le pays entend séduire et convaincre les plus grands investisseurs mondiaux.

Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



