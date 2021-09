Inondations à Touba : La surprenante réaction de Serigne Djily Fatah.

Les inondations à Touba ont touché parents, proches et amis. Serigne Djily Abdou Fatah Mbacké a eu une réaction plutôt surprenante à ce sujet. Selon lui, en tant que musulman, nous devons accepter la volonté divine. Il est d’avis que nous devons aussi renouveler notre foi et notre soumission à Dieu en ces moments de douleur et de tristesse...