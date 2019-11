Initiation à la prostitution, l'insécurité, la situation de Niokolo Koba : Moustapha Guirassy interpelle le ministre des Mines sur la situation à Kédougou "

C'est avec un ton sérieux et prévenant que l'ancien ministre de la communication sous Wade est revenu sur certaines questions qui intéressent la région de Kédougou.



"Mme le ministre, nous devons faire très attention. Pour des questions sécuritaires, nous devons changer de paradigmes", proposera le député Moustapha Guirassy.



Concernant le domaine de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il propose de faire "une bonne politique de protection de l'environnement car, il y'a toujours des morts d'hommes et d'autres difficultés qui sont notées dans la région. Il n'a pas aussi omis le cas de Niokolo Koba qui "se trouve dans une situation sérieuse qui demande de faire recours à la sécurisation de l'espace et aussi de privilégier les champions locaux qui doivent bien se sentir dans les retombées des exploitations".