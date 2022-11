Indonésie / 17e session du sommet du G20 : le président Macky Sall plaidera pour l'attribution d’un siège permanent à l’Afrique au sein de ce groupe.

Pour rappel, "le G20 est une plateforme multilatérale stratégique dont les membres représentent plus de 80 % du PIB mondial, 75 % du commerce multilatéral et 60 % de la population du globe. Les pays membres sont : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, la République Fédérative du Brésil, le Canada, la République Populaire de Chine, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, les États Unis du Mexique, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, la Fédération de Russie, Türkiye et l’Union européenne (représentée par le pays assurant la présidence de l'UE et la Banque Centrale)".

Dans le cadre de ses missions, "Il se veut un cadre d’impulsion de la gouvernance économique ainsi que de la stratégie de croissance économique et de la prospérité mondiales. La reconnaissance de l’importance de l’action collective et de la collaboration inclusive entre les principaux pays développés et les économies émergentes du monde étant l’objectif principal du G20. La recherche de solutions résilientes face à la pandémie mondiale de Covid 19 constitue un enjeu majeur, en cela qu’elle touche à tous les aspects de la société, de la santé à l’éducation, en passant par le commerce international".