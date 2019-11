Inclusion financière : Une délégation malienne en benchmark à l’OQSF/Sénégal.

Malgré l’envahissement d’une partie de leur territoire par des djihadistes, le Mali reste debout. Pour preuve, une délégation composée de hauts fonctionnaires du Ministère de L’Economie sont à Dakar depuis le lundi 23 novembre 2019 pour s’inspirer de l’expérience de l’OQSF/Sénégal.Le succès de la semaine régionale sur l’inclusion dans l’UEMOA a mis en pole position l’OQSF /Sénégal à qui la BCEAO a confié l’élaboration et le déroulement du programme d’éducation financière dans le cadre du CNSMO (comité national de suivi et de la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l’inclusion financière).En effet, depuis 2011, la BCEAO a fortement recommandé aux Etats membres de l’UEMOA de mettre en place un Observatoire pour la promotion de l’inclusion financière des populations et la protection des usagers des services financiers. Au sein de l’Union seul le Sénégal qui dispose d’un Observatoire depuis 10 ans vient d’être rejoint par la Côte d’Ivoire dont l’OQSF n’a été opérationnel qu’en avril 2019.Les enquêtes de l’OQSF/Sénégal relatives aux personnes non bancarisées ont révélé que 85% de la population active sont exclus du système financier. Pour y remédier l’OQSF qui déroule un programme d’éducation pour les PME/PMI a décidé d’étendre ce combat titanesque contre l’illettrisme financier aux masses. À cet égard, l’OQSF recommande aux autorités d’ériger l’éducation financière en priorité nationale.D’après M. Habib Ndao, Secrétaire Exécutif de l’OQSF/Sénégal, la crise des « subprimes » aurait pu être évitée si les consommateurs américains avaient une plus grande formation en éducation financière. Il tire la sonnette d’alarme en affirmant que la population sénégalaise actuelle pourrait bientôt devenir la plus riche de toute l’histoire de notre nation avec la découverte du gaz et du pétrole ainsi que les nombreuses ressources minières, d’où l’impérieuse nécessité de lutter dès à présent contre l’analphabétisme financier.Encore frais dans les esprits, au Sénégal le cas de certaines stars ou célébrités, des héritiers des grandes fortunes qui ont eu à amasser beaucoup d’argent et qui se retrouvent subitement ruinés par manque d’éducation financière.