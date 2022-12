Inauguration du camp militaire de Goudiry : un camp pour « adopter une posture d’anticipation et de veille face aux menaces multiformes induites par les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée... » (Macky Sall)

Dans son discours lors de l’inauguration du tout nouveau camp militaire de Goudiry, ce 27 décembre 2022, le chef de l’État a donné les raisons qui justifient le choix porté sur le département de Goudiry. Ce choix de Goudiry, dira-t-il, « n’est pas fortuit. Plus vaste département du Sénégal, cette localité est à la confluence du chemin de fer et de la route nationale n°1 qui relient Tambacounda au poste frontalier de Kidira.Le redéploiement de nos forces au plus près des frontières permet dès lors d’adopter une posture d’anticipation et de veille face aux menaces multiformes induites par les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée », a dit Macky Sall.



En outre, après avoir récemment étrenné son nouveau lycée et vu la pose de la première pierre d’un centre de santé de référence, « Goudiry renforce sa sécurité et celle des localités environnantes avec l’érection de ce nouveau camp militaire. Toutes ces réalisations concourent au développement humain au niveau local, et confortent un triptyque crucial pour les nations émergentes comme la nôtre, à savoir l’éducation, la santé et la sécurité.

Son camp va donc jouer un rôle central dans le dispositif de la Zone militaire N⁰4, qui englobe les régions administratives de Kédougou et de Tambacounda, couvrant ainsi près du tiers de la superficie nationale », a dit Macky Sall.



Ainsi donc, le renforcement du maillage sécuritaire de cette Zone militaire qui partage une frontière avec quatre pays limitrophes, (Mali, Mauritanie, Guinee Conakry et Gambie) a débuté avec la création et la montée en puissance effective du 34e Bataillon d’infanterie à Kédougou et l’érection en cours ou envisagée de fortes bases opérationnelles avancées. En plus, la Gendarmerie nationale avec le Groupement d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) a été érigée non loin de Goudiry, dans la localité de Nayé. Tout ce dispositif, dira le chef de l’État, « permettra de renforcer la sécurité sur l’axe Tambacounda – Kidira.



De plus, dans le cadre de la coopération opérationnelle, fidèle à notre politique de bon voisinage, l’unité déployée à Goudiry pourra mieux opérer avec les forces de défense et de sécurité des pays limitrophes pour juguler les trafics transfrontaliers, à travers l’organisation d’activités conjointes ou combinées. Ce dispositif cohérent découle donc d’une vision stratégique et opérationnelle qui confirme notre volonté permanente de sécuriser davantage le sanctuaire national », a estimé Macky Sall...