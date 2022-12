Inauguration du camp militaire de Goudiry: Macky SALL, invite à «une cohabitation harmonieuse entre militaires et populations locales»

Après avoir féliciter tous les acteurs qui ont participé à la réalisation du camp militaire de Goudiry, à la tête desquels le Chef d’état-major général des Armées, les autorités administratives, politiques et religieuses locales «qui ont facilité la cession de plusieurs

centaines d’hectares nécessaires à l’érection du camp qui englobe, outre des infrastructures de travail, de vie et de loisirs, un terrain d’entraînement et un champ de tir»,



le chef de l’état dira que «cette inauguration me permet surtout de constater, de nouveau, avec fierté, la réalité de la modernisation progressive de nos infrastructures militaires, grâce à une expertise locale constituée d’entrepreneurs nationaux, crédibles et efficaces, et du génie militaire sénégalais».



Occasion pour lui d’inviter les hommes et femmes du 4e Bataillon d’Infanterie, bénéficiaires de cette belle caserne, et les autres unités militaires qui y seront en transit opérationnel, à maintenir «parfaitement cette réalisation dans un état de fonctionnement optimal ; et lui permettre ainsi de jouer pleinement son rôle de bouclier dans la protection des populations et de leurs biens» a-t-il suggéré.



En outre, dans un contexte de menaces et de défis , le chef de l'État invite les collectivités locales et les populations à une «cohabitation harmonieuse entre militaires et populations locales» qui doit être «jalousement entretenue, pour nourrir quotidiennement le lien Armée - Nation.



"J’invite alors toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services régionaux, à renforcer cet esprit de collaboration qui a prévalu tout au long de la conduite de ce projet.

C’est seulement ainsi que nous pourrons garantir l’approche holistique nécessaire à une prise en compte des défis sécuritaires, afin d’y apporter la meilleure réponse opérationnelle, pour la sécurité, la stabilité et le développement de notre cher Sénégal. » a conclu Macky Sall.