Inauguration de l’usine KMS3 : « Nous sommes largement au-dessus des besoins en eau potable des populations de Dakar et ses environs. » (Charles Fall, DG SONES)

Avec l’inauguration de l’usine de dessalement d’eau potable de Keur Momar Sarr 3 (KMS3), le directeur de la SONES reste convaincu que le besoin en eau potable des populations de la capitale Dakar et ses environs ainsi que les localités traversées par le canal KMS3 est largement atteint. Et cela va contribuer à mettre un terme aux perturbations qui plombaient la distribution d’eau dans la région de Dakar et une partie de la Petite Cote.



« C’est une usine qui nous permet d’avoir un triplement de la capacité de production d’eau potable qui quitte de 250 mille M3 à 600 mille M3 d’eau potable par jour pour moins de quatre millions de personnes concernées à Dakar et ses environs et les localités traversées par le canal KMS3. Ce qui est largement au-dessus des besoins en eau potable des populations de Dakar et ses environs », s’est félicité Charles Fall, le directeur général de la SONES.



Pour Charles Fall, la réalisation de « cet ouvrage de grande envergure », montre l’attachement du chef de l’État à mettre l’accès à l’eau potable au cœur de ses politiques publiques. « Cela montre que l’accès à l’eau potable est au cœur de la politique publique du président de la République Macky Sall et si on considère les montants financés et mis en œuvre dans ce programme, cela montre également que le social est une préoccupation du chef de l’État. Tout cela pour que le consommateur puisse sortir satisfait et que le prix de l’eau ne soit pas augmenté au grand bonheur des consommateurs. »



Construite pour un montant de près de 274 milliards de francs, l’usine KMS3 qui a démarré ses activités de production d’eau potable depuis Avril 2021, sera inauguré ce samedi 10 Juillet par le président de la République Macky Sall en présence du ministre de l’eau et assainissement Serigne Mbaye Thiam et du directeur général de la SONES Charles Fall…