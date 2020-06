Implantation des grandes surfaces à Kaolack et respect des normes : Des commerçants décrochent le soutien de Serigne Babacar Mbacké Moukabaro.

À Kaolack, le débat relatif à l'ouverture des grandes surfaces (Carrefour, Auchan etc...) est loin de connaître son épilogue.



Ce matin, un groupe de commerçants a rendu visite au guide religieux de Touba Kaolack, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, afin de s'entretenir avec lui sur l'ouverture prochaine de certains magasins à Kaolack et le respect du décret fixant les normes d'implantation des grandes surfaces dans les villes, c'est-à-dire la distance à respecter entre eux et les marchés locaux.



Ces commerçants s'étaient donc rendus chez le marabout pour que leur message puisse être porté auprès des autorités étatiques.



Ainsi, au sortir de cet entretien, le marabout a décidé de porter ce plaidoyer afin que chaque grande surface qui désire s'implanter dans la ville de Mbossé, puisse respecter ces normes pour le bien du commerce local, notamment du marché central de Kaolack.