Imam Ndao : "Je détiens 80 vidéos sur la franc-maçonnerie"

Pour donner la preuve qu'il fait des recherches sur toutes sortes de thématiques et non seulement sur le jihad physique, l'Imam Alioune Ndao a révélé détenir pas moins de 80 vidéos sur...la franc-maçonnerie. C'est son avocat Me Babacar Ndiaye qui a donné à l'accusé de dévoiler cette "autre" facette de lui. "Je suis un homme ouvert d'esprit qui s'intéresse à tout", plastronne Imam Ndao qui révèle dans la même veine avoir d'excellents rapports avec le Clergé catholique.