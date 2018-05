Images de la cérémonie de pose de la première pierre de l’Espace Numérique Ouvert de Orkadiéré.

La journée de ce vendredi 4 Mai 2018 sera, sans nul doute, à jamais gravée dans la mémoire collective des populations de Kanel en général et celles de Orkadiéré en particulier. En plus de la de pose de la première pierre de l’Espace Numérique Ouvert de Orkadiéré, elles ont également célébré la paix définitive entre responsables politiques de ce département. Elle a aussi célébré les retrouvailles de Mary Teuw Niane, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation et le peuple du Fouta, venu répondre à l’appel du DG de l’ARTP, M. Abdou Karim Sall.