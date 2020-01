Il avait frauduleusement utilisé le compte Twitter du président malien pour qualifier les USA d'État voyou : Tiégoum Boubèye Maïga en prison.

Le conflit opposant l'Iran aux États-Unis suite à l'assassinat du Général Qassem Soleimani en Irak par un drone américain a eu des dommages collatéraux au Mali.



Chef du pôle communication du palais de Koulouba jusqu'en novembre 2019, Tiégoum Boubèye Maïga a été placé en détention ce jeudi.



Le 6 janvier dernier, il a utilisé le compte twitter de la présidence du Mali pour qualifier les USA d'État voyou. Supprimé une heure plus tard, ce tweet peu respectueux des règles diplomatiques a failli provoquer un incident diplomatique entre le Mali et les États-Unis. Pour noyer ce camouflet, la présidence avait d'ailleurs essayé dans un premier temps d'accuser des hackers. Mais, l'auteur des faits a battu sa coulpe.



Le frère cadet de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga s'en était excusé arguant avoir confondu son compte et celui de la présidence dont il détenait encore les clefs de sécurité. Une excuse qui ne l'éloignera pas pour autant d'un séjour carcéral puisqu'il a été inculpé pour fraude à l'Internet et introduction de données nuisibles, rapporte Jiggi lu à Dakaractu.