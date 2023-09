Idrissa Seck après son audience avec Serigne Mountakha : « Une occasion de prier pour la paix au Sénégal... »

Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a été reçu ce samedi par Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des mourides, en perspective du grand magal de Touba.

L’ancien Premier ministre a saisi l’occasion pour solliciter des prières pour une paix durable au Sénégal. Sans se prononcer davantage, notamment sur la situation politique du pays, à quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024, il s’est éclipsé au grand dam de la presse locale.

« Je rends grâce au Créateur pour nous avoir permis d’assister au magal de Touba. C’est toujours un moment de prière et de recueillement. Le Magal est pour nous une occasion de prier ardemment pour la paix et la prospérité du Sénégal. Qu’Allah nous préserve des fléaux et autres calamités qui touchent le reste du monde », a-t-il souhaité.