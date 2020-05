IMPACT DE LA COVID-19 / NMA Sanders : Moustapha Diop lance une enquête dont les résultats "permettront de mieux définir notre nouvelle stratégie nationale de développement industriel"

NMA Sanders à servi de cadre ce matin pour le lancement de l'enquête relative aux impacts de la Covid-19 sur les industries sénégalaises sous la houlette de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette enquête, selon le ministre de l’industrie Moustapha Diop, va servir de tableau de bord pour mesurer l'impact de la Covid-19 sur notre économie pendant, durant et après la maladie surtout sur la production industrielle. Une enquête qui permettra aux entreprises de reprendre le travail et de permettre à l'Etat d’atteindre les objectifs de croissance et de développement.