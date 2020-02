( IMAGES) DAROU SALAM / Inhumation de Serigne Mamadou Manoune Mbacké- Le Khalife des Mourides dépêche une forte délégation

Moins de 24 heures après son rappel à Dieu à la suite d'un accident sur l'autoroute Ilaa Touba, Serigne Mamadou Mamoune Mbacké Ibn Serigne Ibra Ndar, a été officiellement inhumé ce lundi dans les cimetières de Darou Salam. Pour l'occasion, une foule impressionnante est venue prendre part à la prière mortuaire et l'accompagner jusque devant sa dernière demeure. Le Khalife Général des Mourides a, ainsi, dépêché auprès du Khalife de la famille de Serigne Sidy Mbacké, une forte délégation conduite par Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké et Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké. Dans la foule, il était aussi facile de remarquer la présence de Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mourtadha Mbacké, de la presque totalité des chefs religieux de Darou Salam etc... Dakaractu vous revient avec un reportage vidéo.