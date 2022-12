Huées contre Pape Djibril Fall : « Inacceptable et incompréhensible ! » (Mamoudou Ibra Kane, journaliste)

Le journaliste, patron du groupe Emédia, Mamoudou Ibra Kane s’est joint à la vague d’indignation contre les huées et le lynchage du député Pape Djibril Fall.Pour le journaliste cette attitude est inadmissible et inacceptable. « Le député et jeune leader politique, Pape Djibril Fall a été hué et menacé de lynchage lors de la manifestation après le rapport de la Cour des comptes sur l'argent du COVID. Inacceptable et incompréhensible ! Un combat citoyen parasité par des esprits égarés. La démocratie c'est le respect de la différence et de la diversité », a réagi Mamoudou Ibra Kane dans son tweet...