Hôpital régional de Thiès : le syndicat autonome des travailleurs de la santé égrène un chapelet de doléances

Le syndicat autonome des travailleurs de la santé (SAT/SANTÉ/Section Hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguéne de Thiès a tenu dernièrement une réunion en présence du secrétaire général national dudit syndicat, M. Arona Diop.

À l'issue de cette rencontre, la section a revu tous les problèmes auxquels est confrontée la structure et ceux des travailleurs. Et il y a entre autres "le refus d’accepter le syndicat par l’administration. Ainsi, nous rencontrons des difficultés au niveau des démissions et l'adhésion de nos camarades dans le syndicat. En effet, le SAT/SANTÉ est dirigé par des jeunes, frustrés, mécontents de la façon dont est géré l’hôpital de Thiès", a déclaré le secrétaire général, Ibrahima Mbaye.

Les travailleurs de la santé ont également fait état des difficultés liées à " l’accueil et à l’orientation des malades, la vétusté du Matériel de travail (scanner, Mammographie, Fibroscopie, Appareil Échographie Mammaire, Chaise Dentaine ) en panne récurrente. Un nombre très insuffisant de lits, de chariots et de potences", a ajouté M. Mbaye.

"L'absence d’appui à la Formation (seuls les Médecins en bénéficient); la situation irrégulière des stagiaires de longue durée (plus de 5 ans de stage). En effet, le Personnel du SAU (Service d’Accueil des Urgences) et de la Pharmacie est constitué de plus de 70 % de personnes en situation de stage. Ce manque de volonté à régulariser les agents a vu naître les pré-embauches ou le stagiaire de longue durée reste encore pendant 2 ans avant d’être contractualisé", a-t-il renchéri.

À cela s'ajoutent d'autres manquements. "La motivation à l’hôpital régional est catégorisée et quand on parle de motivation elle doit être égale du Directeur au Balayeur. Les travailleurs ne bénéficient plus de médicaments à cause des dépôts vente, la motivation sur les recettes à terme 25 % tous les 3 mois peine à être respectée[...], les contractuels du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ne bénéficient pas de Prime de risques, de prise en charge maladie et du logement comme chez les contractuels des EPS (Établissements Public de Santé) etc..."

En somme, le SAT/ SANTÉ demande au Premier ministre et au ministre de la santé de doter l’hôpital d’une IRM pour soulager les malades. "Nous demandons aussi à l’État de recruter nos agents contractuels diplômés des EPS et un EPAD pour les Contractuels".