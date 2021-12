HLM Grand-Yoff : Clôture du Khadratoul Jummah par Thierno Abdourahmane Barry Bogal en présence des toutes les familles religieuses du Sénégal.

Après l'édition annulée au mois de janvier 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, Thierno Abdourahmane Barry a célébré ce vendredi la 10e édition de la grande Khadratoul Jummah aux Hlm Grand-Yoff ce vendredi.



Le vénéré Guide religieux a assisté au récital de Coran qui a marqué le début de cette journée de prières. Après le Khadratoul Jummah, les causeries ont débuté sous la présence d'autres familles religieuses. On aura remarqué la présence de toutes les familles religieuses. Un façon de montrer que malgré les diffénrentes appartenances confrériques, l'Islam reste un et indivisible.



Un acte que Thierno Abdourahmane Barry a rehaussé après le Khadratoul Jummah. Chérif Hamza était également présent à cette édition marquant le grand Khadratoul Jummah annuel qui occupe une place importante pour Thierno Abdourahmane Barry...