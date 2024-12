HISNUL ABRAR 2024 - Fin des récoltes … Le satisfecit de Cheikh Bass à l’endroit de Serigne Sidy Nar Diène

Comme à l’accoutumée, Hisnul Abrar a accueilli, cette année encore, une foule immense venue récolter les champs de Cheikh Bass Abdou Khadre sous la conduite de Serigne Sidy Nar Diène et de plusieurs autres petits-fils de Serigne Cheikh Issa Diène. Un moment mis à profit par le chef religieux pour saluer l’engagement mouride encore renouvelé et la revivification du legs laissé intact par les anciens et qui redore le blason des relations spirituelles ayant lié Cheikh Issa à Serigne Touba.



Le chef religieux de Guédé de rappeler, par ailleurs, dans son discours final, l’importance de la « xidma » dans la voie mouride, en racontant un récit reçu de Serigne Modou Abdou Khadre Mbacké.