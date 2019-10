HANN/BEL-AIR : Le maire rappelle l’urgence de la dépollution de la baie de Hann

Le maire de Hann/Bel-Air, Babacar Mbengue, a rappelé hier, l’urgence de la dépollution de la baie de Hann. C’était à l’occasion de la compétition des Régates de Hann, dans le cadre de la 5édition des journées culturelles de la commune de Hann/Bel-Air. Ces festivités traditionnelles se sont déroulées au quai de pêche de Hann Bel-Air, en présence de nombreuses autorités, notamment du maire de Dakar, Soham Wardini, du Préfet de Dakar, du directeur de l’Onas, des partenaires de Fos- sur-Mer en France etc...« Nous sommes sur la baie de Hann. Aujourd’hui, le sport et la culture jouent un rôle important. Mais nous voulons sensibiliser le Président de la République sur le fait que certes nous avons besoin de valoriser notre culture, mais nous ne pouvons pas le faire dans une baie sale », a-t-il déploré. « La dépollution de la baie est devenue une urgence », dira encore Mr Mbengue.Plusieurs activités ont été organisées à l’occasion de ces journées culturelles, et la mairie de Hann en a profité pour inaugurer la « Maison de quartier » de Montagne 6. Une infrastructure financée entièrement par ses partenaires de Fos-sur-Mer et qui a coûté environ 13 millions.