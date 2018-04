HANDBALL : Attribution CAN 2020 ou 2022 : le Président de la Cahb en visite au Sénégal

Le Sénégal pourrait organiser la plus grande compétition féminine de Handball les années à venir. Il s’agit, notamment des CAN fémine 2020 ou 2022. Pour l’attribution de cette compétition à notre pays que le Docteur Arémou Mansourou, Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) et Mme Namams Fadiga, Directrice Exécutive de la CAHB seront en mission au Sénégal du 03 au 05 mai 2018.

Au programme, le président Arémou et sa délégation visiteront vendredi 4 à 10h le complexe sportif Aréna Dakar pour voir l’évolution des chantiers.

Dans l'après midi, toujours en compagnie du Président de la fédération Seydou Diouf, Monsieur Arémou rencontrera le Ministre des Sports.

Le Samedi 5 : à 11h rencontre avec les membres du bureau fédéral et du comité directeur à la Fédération Sénégalaise de Handball.

Cette visite des responsables du handball africain entre dans le cadre des préparations des CAN féminines 2020 et 2022.