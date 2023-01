Grève des transporteurs : Les pourparlers avec la tutelle au point mort, le syndicat maintient le mot d'ordre...

La grève illimitée du syndicat national des transports routiers du Sénégal ne compte pas lever le pied sur son radicalisme envers les mesures de l’État du Sénégal pour réguler le secteur.



Alassane Ndoye et Cie ne semblent pas être sortis satisfaits des échanges avec le ministre des transports terrestres, des infrastructures et du désenclavement qui se sont achevés en queue de poisson. Des négociations avec la tutelle qui n’ont finalement rien donné et par conséquent, les syndicats des transporteurs routiers campent pour le moment sur leur position, le temps de tenir une rencontre avec la presse cet après-midi pour informer l'opinion sur la teneur de cette rencontre.