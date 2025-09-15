Grande marche de protestation ce 19 septembre : l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong s’ouvre au mouvement « Rappel à l’Ordre »


L’ancien ministre et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Gorgui Ndong, a reçu ce dimanche une délégation du Mouvement « Rappel à l'ordre ». Karim Xrum Xax, Assane Diouf et d’autres activistes et membres de la société civile ont eu un entretien avec l’ancien président du conseil d’administration de SEN’EAU à qui ils ont exposé les réelles motivations de leur visite: la préparation de la grande marche du 19 septembre et la remobilisation de toutes les forces de l'opposition. 

 

Après  les discussions qui ont convergé autour d’un idéal qui est de faire face « aux dérives de l’actuel régime », le coordonnateur de l'Apr Pikine Ouest Pape Gorgui Ndong, a réitéré sa disponibilité pour ce rendez-vous du 19 septembre afin de réussir le pari de la mobilisation. Un appel également a été lancé à toutes les forces de l’opposition. 

 
Lundi 15 Septembre 2025
