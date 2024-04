Gouvernement du Sénégal: 7 alumnis et un ancien recteur de l'UGB nommés ministres

Le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint Louis, Professeur Magatte Ndiaye s'est réjoui de la nomination dans l'attelage gouvernemental du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de sept (7) anciens étudiants et un ancien Recteur de l'UGB. Il s'agit de :



M.Ousmane Sonko ( Titulaire d'une maîtrise en Droit Public UFR/SJP), Premier Ministre ;



Pr Mary Teuw Niane ( Professeur Titulaire de classe exceptionnelle en mathématiques et ancien Recteur de l'UGB), Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République ;



Dr Mabouba Diagne ( Titulaire d'une maîtrise en Mathématiques appliqués UFR/SAT, PCA de l'UGB, Ministre de l'agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage ;



Dr Abdourahmane Diouf ( Titulaire d'une maîtrise en droit public UFR/SJP), Ministre de l'enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation ;



M.Birame Souleye Diop ( Titulaire d'une maîtrise en droit UFR/SJP), Ministre de l'énergie, du Pétrole et des Mines;



Mme Khady Diene Gaye ( Titulaire d'une maîtrise en droit UFR/SJP), Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports;



Dr Cheikh Tidiane Dieye ( Doctorat en sociologie UFR/LSH), Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ;



Dr Amadou Alpha Ba (Doctorat en sociologie UFR/LSH), Secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysan.



Selon le communiqué du rectorat de l'UGB exploité par Dakaractu , "ces nominations témoignent de leur compétence et de leur engagement pour le service public et le développement de notre nation. Ainsi, poursuit le document, leurs parcours universitaire et professionnel exemplaires sont une source d'inspiration pour les générations actuelles et pour les futurs étudiants de notre université", laisse entendre le recteur qui adresse ses félicitations et souhaite plein de succès aux anciens pensionnaires de Sanar.