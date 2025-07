Golf et Guédiawaye – Deux arrestations coup sur coup : escroquerie à la LONASE et trafic de chanvre indien

Le 22 juillet 2025, le Commissariat d’arrondissement de Golf a mené deux opérations distinctes ayant abouti à l’interpellation de deux individus, impliqués respectivement dans une escroquerie à la LONASE et dans un trafic de chanvre indien à Guédiawaye.Le premier suspect, agent de la LONASE, a été arrêté pour escroquerie. Il est accusé d’avoir détourné les gains de tickets proches de la date de forclusion, au détriment des bénéficiaires légitimes. Le préjudice global est évalué à 1.177.000 FCFA, dont 1 million a déjà été restitué.L’employé a pleinement reconnu les faits lors de son audition.Dans un second temps, à Guédiawaye, un trafiquant récidiviste a été pris en flagrant délit. En sa possession, les agents ont découvert :• 1 kg de chanvre indien• Du matériel de conditionnement• 28.000 FCFA en espècesLe mis en cause a également avoué son implication dans le trafic.Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Les enquêtes respectives sont en cours.