Gestion de la commande publique : Le Chef de l’Etat annonce la création d’une agence nationale

Après la tenue du premier séminaire gouvernemental, le 27 avril 2024, le président de la République a décidé d'organiser, ce lundi 20 janvier, une rencontre nationale regroupant tous les dirigeants des secteurs publics et parapublics. Une occasion pour le chef de l’Etat d’annoncer la création d’une agence nationale de décentralisation de la commande publique.



L’objectif est de « rationaliser les dépenses de l’Etat et d’améliorer notre gestion budgétaire dans le cadre d’un financement durable et d’une gestion vertueuse des finances publiques ». C’est dans cette perspective que la construction d’une gouvernance de souveraineté, de solutions et de résultats sera acquise.



Dans cette dynamique et sous la coordination des ministères des finances et du budget et celle du Premier ministre, le chef de l’Etat demande de finaliser les politiques sectorielles dans chaque ministère et de mettre en place une structure de négociations entre les ministères des finances et du budget.