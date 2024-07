Gestion de la Covid-19, problème d’assainissement à Saint-Louis : « Je défie quiconque! Rien ne peut se faire contre moi... » (Mansour Faye)

Lors de la récente visite du Premier ministre dans le cadre de la deuxième journée « Settal Sunu Reew », il a été question d’évoquer l’assainissement avec ses manquements, notamment dans certains quartiers. C’est le cas de Pikine. En effet, Ousmane Sonko n'a pas manqué d’interpeller les autorités sur les dix villes à assainir. 60 milliards pour un projet d’assainissement de certaines localités et il faut que l’actuel régime tire cela au clair.



Toutefois, le maire Mansour Faye s’estime quitte avec sa conscience. « Il a évoqué la question du programme d'assainissement des dix villes et je voudrais lui rappeler que ce programme important a été initié et lancé par le Président Macky Sall en mars 2017 à Louga. Les travaux à Louga sont terminés et aussi terminés dans plusieurs villes. Tel n'est pas le cas pour Saint-Louis et surtout dans la zone de Pikine, c'est la raison pour laquelle, j'avais essayé d'attirer son attention sur cette question cruciale pour, non seulement les populations de Saint-Louis, mais aussi de Pikine. Notre attente, ce sont des solutions par rapport à la terminaison de ces travaux. L’État a beaucoup de temps et de moyens pour faire les audits qu'il faut, aujourd'hui, les populations souffrent du fait que ces travaux-là sont à l'arrêt et cela impacte négativement leur cadre de vie. Mais quand on assure des missions régaliennes, on est effectivement soumis à la reddition des comptes et c'est tout à fait normal. Je pense que l’État dispose de tous les moyens de contrôle, à travers l'Ige, que le président de la République peut déclencher, à travers même l'Igf avec le ministère des Finances ou même la Cour des comptes ou tous les outils à leur disposition, je les invite à tout déployer pour fouiller et fouiner ma gestion. Rien de négatif n'en sortira. Je suis serein et quitte avec ma conscience », a confié l’ancien ministre dans un entretien accordé aux confrères de l’Observateur .







Pour la gestion des fonds destinés à la Covid-19 ainsi que cette question d’assainissement, Mansour Faye a indiqué que toutes les accusations sont fausses. « Je défie quiconque.



Rien ne peut se faire contre moi dans le cadre de ma gestion et de mes responsabilités étatiques », dira t-il à ce sujet...