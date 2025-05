Gap d’enseignants… classes fermées à Kédougou : L’alerte de Guy Marius Sagna au ministre de l’Éducation nationale

L’honorable député, Guy Marius Sagna, a adressé 20 questions au gouvernement du Sénégal. Parmi les sujets évoqués, figurent le gap d’enseignants dans le secondaire et l’impact dans l’élémentaire dans la région de Kédougou. Dans cette lettre, il interpelle directement le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

Selon lui, « 120 départs de professeurs ont été enregistrés à Kédougou contre moins de 50 arrivées. Pour combler ce gap, les autorités éducatives de la région font cours dans les écoles élémentaires afin d’assurer la faisabilité des cours dans le secondaire. Confirmez-vous cela Monsieur le ministre ?», a-t-il demandé au ministre de tutelle.

À ce titre, le législateur a fait l’objet de certains constats :

- 40 classes de CI sont gelées (fermées) dans le département de Saraya,

- 14 classes dans le département de Salémata et 3O classes dans le département de Kédougou,

- augmentation des effectifs des élèves par classes dans l’élémentaire (jusqu’à 80),

- des chargés de cours qui n’ont pas eu une formation initiale adaptée,

- un niveau scolaire des élèves de plus en plus faible.

« Monsieur le ministre, comment allez-vous prendre en charge ce problème dans la région de Kédougou ? », a-t-il interpellé.

Avant de faire des propositions portant sur « des stratégies qui permettront aux IEF et IA d’avoir les effectifs de départ et d’arrivée une année avant afin d’équilibrer les deux effectifs », le temps d’attendre les réponses du ministre.