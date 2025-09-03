Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi

Comme à l’accoutumée, à chaque veille de gamou, la police fait face à la presse pour communiquer sur les différents dispositifs mis en place pour assurer la couverture sécuritaire du Mawlid.
Et pour ce présent gamou, le face-à-face avec les médias est prévu cet après-midi aux environs de 18 heures. Ainsi, le commissaire principal de police Sofiatou Mbaye, commissaire central de Thiès " s'exprimera sur les récentes actions de la police et le dispositif de sécurisation mis en place".
Dans la foulée, elle " abordera les opérations de sécurisation qui ont précédé le Mawlid et présentera le dispositif complet pour assurer la sécurité des fidèles durant cet événement religieux".
Autres articles
-
Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés
-
Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack
-
Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA
-
Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère
-
Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale