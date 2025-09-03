Gamou Tivaouane 2025: La police fera face à la presse cet après-midi

Comme à l’accoutumée, à chaque veille de gamou, la police fait face à la presse pour communiquer sur les différents dispositifs mis en place pour assurer la couverture sécuritaire du Mawlid.

Et pour ce présent gamou, le face-à-face avec les médias est prévu cet après-midi aux environs de 18 heures. Ainsi, le commissaire principal de police Sofiatou Mbaye, commissaire central de Thiès " s'exprimera sur les récentes actions de la police et le dispositif de sécurisation mis en place".

Dans la foulée, elle " abordera les opérations de sécurisation qui ont précédé le Mawlid et présentera le dispositif complet pour assurer la sécurité des fidèles durant cet événement religieux".